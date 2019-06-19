Бывший СССР
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
Россиянка за рулем BMW отметила шампанским встречу с ГИБДД
В РПЦ назвали провокацией запрет прихожанам приносить свечи в храм
Россиянки массово рассказали об изнасилованиях в Instagram
ДНР объяснила непричастность своих военных к крушению «Боинга» в Донбассе
В России разрешат выращивать коноплю и опийный мак
Россияне перешли на чекушки
Женщина стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу
Малахов показал расправу сына бывшего вратаря сборной России над матерью
В людях нашли неизвестные «куски» неандертальцев
Новости партнеров

Противник Зеленского и Порошенко обрушился с обвинениями на Януковича

Перейти в «Мою Ленту»
Виктор Янукович

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого считают самым пророссийским политиком в современной Украине, заявил, что экс-президент Виктор Янукович никогда не действовал в интересах Москвы. Об этом он сказал в интервью изданию «Би-би-си Украина».

По словам Медведчука, бывший глава государства был только «проянуковичевским». Он считает, что именно Янукович и его команда довели Украину до того состояния, в котором она пребывает в настоящий момент. Медведчук называет их «предателями» и считает, что они должны нести ответственность за свои поступки.

«Почему из-за них мы вынуждены здесь страдать? Почему мой офис пытались три или четыре раза сжечь? Почему ко мне врываются домой, рушат мои здания? Почему моя дочь ездит с охраной, а они сидят в Москве? Они должны нести ответственность все», — заявил украинский политик.

В 2015 году Верховная Рада лишила Януковича звания президента, которое, согласно законам Украины, сохраняется до конца жизни. Кроме того, в январе 2019-го суд признал политика виновным в государственной измене и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы. Бывший президент Петр Порошенко постоянно обвинял его в экономическом и социальном упадке в стране.

Медведчук — оппозиционный украинский политик, которого часто осуждают за пророссийскую позицию и дружеские связи с президентом России Владимиром Путиным. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине». При Порошенко в отношении него начали расследование по подозрениям в госизмене. Нынешний президент Владимир Зеленский также считает Медведчука своим политическим противником и отстранил его от переговоров по Донбассу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Виктор Медведчук: Крым - территория Украины, и Путин знает мою позицию
Медведчук рассказал о кумовстве с Путиным
Названы главные источники коррупции на Украине
Янукович объяснил свое свержение фразой «кинули как лоха»
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:2018 июня

Цена стабильности

Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен?
13:16Сегодня

Украина нанесла массированный удар по Донецку

11:55Сегодня

Зеленского позвали на гей-парад

12:24Сегодня

Лукашенко лично отменил запрет на въезд Pussy Riot в Белоруссию

Бывший СССР00:0323 мая

Незабытое старое

Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
12:03Сегодня

Медведчук рассказал о кумовстве с Путиным

18:5318 июня

Зеленский рассказал о дрожи Меркель

11:21Сегодня

На Украине связали заключение Сенцова с убийством главы ДНР

Бывший СССР15:3911 июня
Касым-Жомарт Токаев

Транзит завершен

Действующий президент Казахстана победил на выборах главы государства
10:15Сегодня

Зеленский рассказал о страхах иностранцев на Украине

17:5118 июня

Киев предупредил о готовности России захватить Украину 50-летними танками

05:06Сегодня

Саакашвили заявил о захвате Одессы «средневековыми бандерлогами»

Россия
«Уйти можно либо вперед ногами, либо в тюрьму»
За что в России наказывают чиновников и почему это происходит все чаще?
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
«Я не предполагала, что сын может так кричать»
Вову Лыткина спасет операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь
В РПЦ назвали провокацией запрет прихожанам приносить свечи в храм
Россиянка за рулем BMW отметила шампанским встречу с ГИБДД
В России разрешат выращивать коноплю и опийный мак
Россиянки массово рассказали об изнасилованиях в Instagram
Все материалы
Мир
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
ООН обвинила Саудовскую Аравию в казни опального журналиста
Названы сроки суда по делу об упавшем в Донбассе «Боинге»
Россия предрекла миру эру цифрового терроризма
Иран отказал Европе в продлении сроков ультиматума
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Пилот упавшего самолета MH370 перекрыл пассажирам кислород
Все материалы
Бывший СССР
Цена стабильности
Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Украина нанесла массированный удар по Донецку
Противник Зеленского и Порошенко обрушился с обвинениями на Януковича
Лукашенко лично отменил запрет на въезд Pussy Riot в Белоруссию
Медведчук рассказал о кумовстве с Путиным
На Украине связали заключение Сенцова с убийством главы ДНР
Все материалы
Экономика
Завод редких металлов Редкий козырь
Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США. И готов его применить
Дивиденды вопреки
«Транснефть» извлекает из НМТП деньги и не тратится на развитие
Торг неуместен
Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры
Россияне перешли на чекушки
«Газпром» пообещал спасти Европу от зимнего апокалипсиса
Россияне стали покупать гораздо меньше автомобилей
Все материалы
Силовые структуры
«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские мажоры посмеялись над видео с гаишниками и Lamborghini
Россиянку угнали в табор, выдали замуж и начали избивать
МВД решило наказывать за провокации при расследовании наркопреступлений
Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы
Все материалы
Наука и техника
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Партнерский материал
Взять на мушку
Какой из вас стрелок: снайперский тест об оружии
Названа новая смертельная опасность пляжей
Раскрыт новый механизм возникновения жизни
НАСА указало на ненадежность «Роскосмоса»
Человечеству предрекли метановую катастрофу
Все материалы
Спорт
Мишель ПлатиниМишеля Платини доставили на допрос
Бывшего президента УЕФА подозревают в получении взятки за выбор страны-хозяйки ЧМ-2022
Женщина стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу
«Спартак» избавился от опального капитана
Братьев Кокориных воссоединят в колонии
Мишель Платини раскрыл детали своего допроса
Российский хоккеист пожаловался на жизнь в Северной Америке
Олимпийская чемпионка рассказала о поставленных над ней опытах
Все материалы
Культура
«Да будет ночь оргией страсти»
Она прославилась странными песнями на весь СССР. Ее все забыли, а зря
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
Бордели и модели
Этот знаменитый фотограф снимал парижских проституток и звезд высокой моды
Звезда «Игры престолов» раскрыла подробности беременности своей героини
Восемь женщин обвинили сценариста фильмов «Хроника» и «Яркость» в насилии
Ургант поделился впечатлениями от просмотра сериала «Чернобыль»
МадоннаГлавная музыка месяца
Бытовые радости, природные катаклизмы и все еще великая Мадонна
Все материалы
Интернет и СМИ
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Петросян огрызнулся в ответ на нападки хейтеров
Начальник увидел намек на секс в резюме и попал под шквал критики
Внутренний голос Познера побоялся задать вопрос Кадырову
Девушка случайно узнала о расставании с парнем из объявления в соцсети
Все материалы
Ценности
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире
Тучная модель показала тело без фотошопа и призналась в любви к целлюлиту
Скрытая камера в женской примерочной магазина одежды разъярила покупательницу
Рассекречен новый автомобиль Джеймса Бонда
Все материалы
Путешествия
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Партнерский материал
Язык до Лондона доведет
За границей сложно без знания английского. Как быстро его подтянуть
Слова Киркорова о жесткой посадке опровергли
Названы города и страны с лучшей кухней
Муравьи заполонили самолет и искусали пассажиров во время рейса
Названа лучшая авиакомпания мира
Все материалы
Из жизни
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
Загнанный медведь-губач напугал тигра и спасся от смерти
Хладнокровный аллигатор с ножом скрылся от преследователей
Смертельно больной жених умер через несколько часов после свадьбы
Все материалы
Длительный тест Kia Cerato
Чем подкупает самая дорогая версия седана?
Автомобили для Бэтмена
Семь вариантов Бэтмобиля и одна машина для Джокера
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Lexus впервые за пять лет обновил внедорожник GX
Названы цены на обновленный Subaru Outback для России
Ferrari 599 выставили на продажу по цене «Жигулей»
Все материалы
Дом
«Женщину без мужчины почти не рассматриваю»
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным
Назван округ Москвы с самым дешевым жильем
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Названы «земельные короли» России
Все материалы