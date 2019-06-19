Противник Зеленского и Порошенко обрушился с обвинениями на Януковича

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого считают самым пророссийским политиком в современной Украине, заявил, что экс-президент Виктор Янукович никогда не действовал в интересах Москвы. Об этом он сказал в интервью изданию «Би-би-си Украина».

По словам Медведчука, бывший глава государства был только «проянуковичевским». Он считает, что именно Янукович и его команда довели Украину до того состояния, в котором она пребывает в настоящий момент. Медведчук называет их «предателями» и считает, что они должны нести ответственность за свои поступки.

«Почему из-за них мы вынуждены здесь страдать? Почему мой офис пытались три или четыре раза сжечь? Почему ко мне врываются домой, рушат мои здания? Почему моя дочь ездит с охраной, а они сидят в Москве? Они должны нести ответственность все», — заявил украинский политик.

Материалы по теме Бессмысленный и беспощадный Кому нужен украинский суд над Януковичем

В 2015 году Верховная Рада лишила Януковича звания президента, которое, согласно законам Украины, сохраняется до конца жизни. Кроме того, в январе 2019-го суд признал политика виновным в государственной измене и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы. Бывший президент Петр Порошенко постоянно обвинял его в экономическом и социальном упадке в стране.

Медведчук — оппозиционный украинский политик, которого часто осуждают за пророссийскую позицию и дружеские связи с президентом России Владимиром Путиным. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине». При Порошенко в отношении него начали расследование по подозрениям в госизмене. Нынешний президент Владимир Зеленский также считает Медведчука своим политическим противником и отстранил его от переговоров по Донбассу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!