Названы главные источники коррупции на Украине

Крупнейшими источниками коррупции на Украине являются государственные предприятия, таможня и неурегулированная регистрационная система. Таким мнением поделился генеральный прокурор страны Юрий Луценко в видеоролике, размещенном в Facebook в субботу, 25 мая.

По его мнению, большинство украинских предприятий, которых в стране около 3,6 тысячи, являются неприбыльными, треть — убыточными, и именно через них некоторые политики проводят сделки. «Все эти предприятия, работающие на партийного босса, должны быть на честном аукционе приватизированы, деньги должны пойти в бюджет, а предприятия — дать работу нормальным людям», — отметил Луценко.

Он также подчеркнул, что около 30 процентов доходов таможни на сегодняшний день остаются в тени, в связи с чем необходима их легализация. В свою очередь, неурегулированная регистрационная система, по словам генпрокурора, становится причиной рейдерства и отпугивает потенциальных инвесторов.

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Луценко заявил, что в настоящий момент Украина похожа на «большой корабль», который в результате президентства Виктора Януковича оказался «затоплен водой коррупции», не позволяющей ему «выйти в море». В таком случае правоохранительные органы могут либо «откачивать эту воду помпой» — наказывать коррупционеров, либо «латать дыры» корабля, закрывая источники коррупции, заключил украинский генпрокурор.

В апреле Александр Данилюк, советник нынешнего президента Владимира Зеленского, который на тот момент являлся кандидатом на пост главы государства, назвал коррупцию главной угрозой украинской государственности.

Зимой 2016 года бывшего президента Украины Виктора Януковича признали самым коррумпированным в мире человеком по версии портала Unmask the Corrupt. Авторы рейтинга обратили внимание на то, что он жил на вилле стоимостью несколько миллионов долларов, передал в частные руки государственные активы на огромные суммы и бежал в Россию, чтобы избежать наказания за хищения.

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