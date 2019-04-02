Советник Зеленского назвал главную угрозу украинской государственности

Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк назвал коррупцию главной угрозой украинской государственности. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV. Запись эфира доступна на YouTube.

«Как бы мы ни вели переговоры, сколько бы денег ни вкладывали в армию, половину из которых на самом деле кладут себе в карман, коррупция на всех уровнях разрушает нашу государственность», — сказал он.

Действующий президент Петр Порошенко ранее также поделился своим мнением о главных врагах украинской государственности. Украинский лидер счел ими бедность и российскую агрессию.

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В конце февраля Зеленский потребовал посадить Порошенко в тюрьму. По его мнению, действующая власть хочет «забрать с собой украденное у народа и армии». Такое заявление он сделал после того, как Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

В конце февраля проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины. Согласно обнародованной журналистами информации, в схеме участвовали назначенный Порошенко первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский, который имеет давние деловые отношения с главой государства, и его сын Игорь.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. После обработки 98,3 процента протоколов лидерство удерживает Зеленский. Порошенко находится на втором месте с 15,93 процента голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, состоится второй тур. Он запланирован на 21 апреля.

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