Порошенко назвал двух главных врагов Украины

Президент Украины Петр Порошенко назвал двумя главными врагами страны войну с Россией и бедность. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. Фрагмент эфира доступен на YouTube.

«Бедность для Украины — опасность отнюдь не меньше внешней агрессии», — заявил Порошенко. При этом украинский лидер признал, что уровень благосостояния в стране остается низким. «Большое количество людей на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью», — сказал он.

Материалы по теме Дурные ассоциации Кто выиграл от сближения Украины с Евросоюзом

Однако экономические проблемы Украины Порошенко также связывает с якобы военным вторжением соседней страны. По его словам, Россия применила не только прямую агрессию, но и элементы гибридной войны, закрыв свои рынки для украинских товаров. «На что рассчитывали россияне? На то, что остановится производство и миллионы украинцев, оказавшись на улице, помогут россиянам сменить на Украине власть», — отметил президент.

Несмотря на это, Порошенко считает, что у украинцев есть основания оптимистично смотреть в будущее. «Мы не просто выжили, а мы возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки. И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан», — подытожил он.

Ранее депутат Верховной Рады Иван Крулько заявлял, что украинцы вынуждены продавать свои голоса на выборах из-за бедности.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



