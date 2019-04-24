На Украине пообещали встретить Януковича с «конвоем и наручниками»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал желание экс-президента Виктора Януковича вернуться в страну. Об этом он написал в своем Facebook.
«Рад намерениям Януковича вернуться на Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт по организации расстрелов Майдана», — написал генпрокурор. Луценко подчеркнул, что у правоохранителей уже наготове «конвой и наручники», а возвращения бывшего президента они ожидают «с нетерпением».
Ранее адвокаты Януковича заявили, что их подзащитный планирует вернуться на Украину после инаугурации победителя президентских выборов Владимира Зеленского.
Бывший глава государства вынужден временно оставаться в России до тех пор, пока обвинения не будут сняты. Защита намерена восстановить его права и доказать, что преследование Януковича носит исключительно политический характер. Его адвокаты надеются, что с приходом к власти Зеленского процесс будет проходить более справедливо.
Виктор Янукович бежал в Россию 22 февраля 2014 года, когда политический кризис на Украине, получивший название Евромайдан, достиг апогея. Впоследствии на родине политика обвинили в государственной измене и заочно осудили, приговорив к 13 годам лишения свободы.