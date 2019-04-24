На Украине пообещали встретить Януковича с «конвоем и наручниками»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал желание экс-президента Виктора Януковича вернуться в страну. Об этом он написал в своем Facebook.

«Рад намерениям Януковича вернуться на Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт по организации расстрелов Майдана», — написал генпрокурор. Луценко подчеркнул, что у правоохранителей уже наготове «конвой и наручники», а возвращения бывшего президента они ожидают «с нетерпением».

Ранее адвокаты Януковича заявили, что их подзащитный планирует вернуться на Украину после инаугурации победителя президентских выборов Владимира Зеленского.

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Бывший глава государства вынужден временно оставаться в России до тех пор, пока обвинения не будут сняты. Защита намерена восстановить его права и доказать, что преследование Януковича носит исключительно политический характер. Его адвокаты надеются, что с приходом к власти Зеленского процесс будет проходить более справедливо.

Виктор Янукович бежал в Россию 22 февраля 2014 года, когда политический кризис на Украине, получивший название Евромайдан, достиг апогея. Впоследствии на родине политика обвинили в государственной измене и заочно осудили, приговорив к 13 годам лишения свободы.

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