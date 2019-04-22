Янукович дал совет Зеленскому

Бывший президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента страны и посоветовал ему не подвести сограждан. Текст обращения Януковича в своем Facebook-аккаунте опубликовал представитель экс-президента Юрий Кирасир.

«Сейчас перед вами стоят нелегкие задачи. Главные — принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость», — говорится в обращении.

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Экс-президент также пожелал Зеленскому улучшить благосостояние украинцев и «нести людям то, что объединяет».

Янукович отметил, что сейчас украинский народ расколот и радикализирован, и вина за это лежит на действующем лидере страны Петре Порошенко и его соратниках.

В свою очередь, в штабе Зеленского не приняли поздравление Януковича, подчеркнув, что на протяжении всей избирательной кампании команда получала поддержку от «российских пропагандистов и бывших украинских чиновников». «Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений», — сказал агентству «Интерфакс» представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов. После подсчета чуть более 97 процентов бюллетеней Зеленский набирает около 73 процентов голосов, действующий глава государства Петр Порошенко — менее 25 процентов голосов.

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