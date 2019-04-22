Бывший СССР
 
Последние новости
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
В США обеспокоились числом самоубийств среди бывших военных
Эмили Ратаковски отметила Пасху откровенными снимками
Канделаки назвала причину победы Зеленского
Порошенко опять победил на выборах президента Украины за пределами Украины
Украденная картина Левитана нашлась
Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой
Променявший еду на пиво американец продержался 46 дней и стремительно похудел
От степных пожаров в Забайкалье пострадали почти 650 человек
Новости партнеров

Янукович дал совет Зеленскому

Перейти в «Мою Ленту»

Бывший президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента страны и посоветовал ему не подвести сограждан. Текст обращения Януковича в своем Facebook-аккаунте опубликовал представитель экс-президента Юрий Кирасир.

«Сейчас перед вами стоят нелегкие задачи. Главные — принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость», — говорится в обращении.

Экс-президент также пожелал Зеленскому улучшить благосостояние украинцев и «нести людям то, что объединяет».

Янукович отметил, что сейчас украинский народ расколот и радикализирован, и вина за это лежит на действующем лидере страны Петре Порошенко и его соратниках.

В свою очередь, в штабе Зеленского не приняли поздравление Януковича, подчеркнув, что на протяжении всей избирательной кампании команда получала поддержку от «российских пропагандистов и бывших украинских чиновников». «Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений», — сказал агентству «Интерфакс» представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов. После подсчета чуть более 97 процентов бюллетеней Зеленский набирает около 73 процентов голосов, действующий глава государства Петр Порошенко — менее 25 процентов голосов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа цель звонка Трампа Зеленскому
Стала известна дата объявления итогов выборов президента на Украине
Медведев прокомментировал итоги президентских выборов на Украине
В штабе Зеленского не приняли поздравления от Януковича
Другие материалы рубрики
Бывший СССР18:3419 апреля

«Вы старались выставить Украину проституткой»

Главные цитаты из дебатов Зеленского и Порошенко
22:5221 апреля

Стало известно о гарантиях неприкосновенности Порошенко от США

06:47Сегодня

Савченко назвала виновных в конфликте с Россией

21:4321 апреля

Порошенко захотел успеть подписать закон о языке

Бывший СССР00:0121 апреля

Последняя битва

Украина выбирает между Зеленским и Порошенко. Ждать ли нового Майдана?
07:04Сегодня

Стала известна дата объявления итогов выборов президента на Украине

04:18Сегодня

Украинцы зауважали «вошедшего в историю» Порошенко

21:0321 апреля

Зеленский обратился к постсоветскому пространству

Бывший СССР00:12 2 апреля

«Мы тебя, сука, зароем!»

Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
04:48Сегодня

Саакашвили снова собрался на Украину

01:31Сегодня

Пашинян поздравил Зеленского на украинском языке

14:1621 апреля

Зеленского уличили в нарушении закона при голосовании

Россия
«Сделаем так, чтобы они не исчезли»
Кусто приехал в Россию спасать косаток и белух из китовой тюрьмы. За ними следит весь мир
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
«Хватит делать дураков из сибирских мужиков!»
Комедийный артист вдруг стал серьезным политиком и выиграл выборы. И все это в России
От степных пожаров в Забайкалье пострадали почти 650 человек
Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой
Россиянка поела суши и впала в кому
Дорожные знаки в России станут меньше
Все материалы
Мир
«Это огромная проблема российской дипломатии»
США и страны НАТО успешно разрушают опасные мифы об угрозе с Запада. Чем отвечает Россия?
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Террористы совершили восемь атак на гостиницы и церкви в день Пасхи
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Полиция Шри-Ланки вычислила новых подозреваемых по делу о терактах
США отказались вторгаться в Иран для смены режима
Названа цель звонка Трампа Зеленскому
«Я не убивала никого. Я чиста»
 
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Порошенко уже признал поражение
«Вы старались выставить Украину проституткой»
Главные цитаты из дебатов Зеленского и Порошенко
Последняя битва
Украина выбирает между Зеленским и Порошенко. Ждать ли нового Майдана?
Савченко назвала виновных в конфликте с Россией
Стала известна дата объявления итогов выборов президента на Украине
Украинцы зауважали «вошедшего в историю» Порошенко
Саакашвили снова собрался на Украину
Все материалы
Экономика
Внутренняя энергия
Эти люди — опора экономики России. Их уже 20 миллионов, а будет еще больше
Россия оставила Украину без нефти
Украинцев лишили нефти, газа и угля, а россиян — бюстгальтеров и носков
Есть разряд
Эти машины навсегда изменят мир. Скоро они будут повсюду
Российская пшеница упала в цене
В США решили напомнить о санкциях против Ирана
Делягин заявил о превращении патентного права в инструмент монополизации
Найден источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти
Все материалы
Силовые структуры
«Генералы недоглядели или в доле были»
Что стоит за громкими арестами в ФСБ
Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов
Чекисты требовали биткоины у семьи бывшего директора издательства «Известия»
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию на дороге
Из России выслали скрывавшегося от Интерпола наркоторговца
Суд освободил онкобольного россиянина от наказания
Мать российского активиста осудили за ушиб ногтем полицейского
Все материалы
Наука и техника
Федор Буров «Петр III посещает Иоанна Антоновича в его шлиссельбургской камере»«Везде мерещились интриги и козни»
Страшная судьба и жуткая смерть самого несчастного правителя России
Оно живое
Ученые воскресили мертвый мозг. Это изменит представления о смерти
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
Раскрыта судьба древнего исчезнувшего города
Названа полезная доза кофе
У берегов России нашли немецкую подлодку
Распотрошенные Россией Ан-124 признали аутсайдерами
Все материалы
Спорт
Выкинул коленце
Голландец Оверим нокаутировал россиянина Олейника. Интриги и разочарования UFC в России
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Гол дальним ударом едва не лишил комментатора голоса
В UFC отреагировали на критику Нурмагомедова
Заряжены по полной
Эти гонки привлекают внимание миллионов. У них есть все шансы затмить «Формулу-1»
«Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение и установил антирекорд
Сборная России по сумо выиграла чемпионат Европы
Все материалы
Культура
Владимир Набоков«Не напиваюсь, не хожу в церковь, не посещаю психоаналитиков»
Правила жизни Владимира Набокова
Изнанка Америки
Женская сексуальность и тревога в декорациях голливудских фильмов
«Я не сплю с мужчинами через час после знакомства»
Как случайный секс помогает найти и принять себя: «Рюрик» Анны Козловой
В Москве украли картину Левитана стоимостью два миллиона рублей
Появилась информация о госпитализации Любови Успенской
Российские артисты поздравили Зеленского и попросились на гастроли
Михалков решил засудить торговцев биодобавками
Все материалы
Интернет и СМИ
Дикий Запад
Он оголил самые больные раны Америки и получил мировое признание
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
Дух эры
Лучшие фотографы опустились на дно и поднялись на баррикады ради впечатляющих фото
Популярного ведущего обвинили в сексизме
Канделаки назвала причину победы Зеленского
Телеведущий непристойно пошутил о собаке и рассмешил ведущую
В сети изумились требованию девушки очистить участниц девичника от грехов
Все материалы
Ценности
«Геи и лесбиянки никого не смущают»
В этой мусульманской стране мужчины ищут девственниц, а женщины веселятся и пьют водку
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Татьяна Навка и Роман КостомаровЛедяные страсти
Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трико
Наоми Кэмпбелл пожаловалась на проблемы из-за цвета кожи
Внезапно вспыхнувшая на парковке Tesla попала на видео
Флойд Мэйуэзер надел на шею 11 килограммов золота
Меган Маркл заставляла визажиста красить ее по роликам из интернета
Все материалы
Путешествия
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Тайна красной планеты
В глубине пустыни построили марсианскую базу. На ней может побывать каждый
Младенец умер на борту самолета
Унижавший стюардесс 200-килограммовый пассажир умер от неизвестной болезни
Назван самый доступный для туристов российский город
Евросоюз упростит жизнь хорошим туристам
Все материалы
Из жизни
«У нас столько общего»
Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Голые и свободные
Снимки самых смелых участников главного фестиваля Америки
Променявший еду на пиво американец продержался 46 дней и стремительно похудел
Школьница нашла зуб самой большой акулы в истории
Кладоискатели нашли гору древних монет стоимостью 150 тысяч фунтов
В Великобритании выходили аномально маленького ребенка
Все материалы
Маршрутки-люкс
Все конкуренты первого минивэна Lexus
Тот самый Широкий
Путь «Чероки» от простого трудяги до самого мощного серийного внедорожника
Видеоподробности о Renault Arkana
Репортаж с московского завода Renault
Что, если не Mercedes?
С кем будет соперничать новейший Mercedes GLS?
Электрические Hyundai и Kia можно будет настраивать через смартфон
Представлен первый в мире полностью электрический Ford Bronco
Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу
Все материалы
Дом
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Страшные сказки
Архитекторы показали будущее человечества. И оно пугает
Ипотечный провал обошел Москву стороной
Дом Клода Моне предложили в аренду за 200 долларов в сутки
Новая Москва оказалась популярнее «старой»
Российский чиновник отдал памятник культуры под застройку и попался
Все материалы