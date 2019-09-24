В Суде ЕС опровергли снятие санкций с Януковича

В Суде Европейского Союза опровергли снятие персональных санкций с бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на спикера суда.

«Я подтверждаю, что решение Совета ЕС от 2019 года о введении санкций против Виктора Януковича и его сына Александра Януковича действует», — заявил представитель пресс-службы суда.

Ранее стало известно, что Суд Европейского Союза отменил одно из решений Совета ЕС о продлении персональных санкций в отношении Януковича. Судьи обосновали свою позицию отсутствием достаточных оснований для продления действия ограничительных мер против бывшего президента Украины. Они отметили, что власти Евросоюза не получили от украинских коллег достаточных сведений, доказывающих причастность Януковича к хищениям и выводу бюджетных средств за пределы Украины.

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«При таких обстоятельствах оспариваемые действия должны быть аннулированы в той мере, в которой они касаются заявителя», — говорится в решении, опубликованном на сайте Суда ЕС.

Тем не менее воспользоваться своими активами бывший украинский президент и члены его семьи не смогут. Ранее Совет ЕС принял другое решение, которым продлил персональные санкции против Януковича и его сына Александра до 6 марта 2020 года. Данная мера пока не рассматривалась Судом ЕС.

Впервые Евросоюз включил Януковича и его окружение в санкционный список в 2014 году. Поводом для введения ограничений стало уголовное производство о хищении бюджетных средств. Все активы бывшего президента и его соратников за рубежом были заморожены. Семья Януковичей обжаловала санкции, и в 2015 году Совет ЕС изменил основания для сохранения в списке фамилий фигурантов. При этом ежегодно действие ограничений продлевалось.

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