Европа сняла санкции с Януковича

Европейский суд принял решение о снятии санкций с экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил его пресс-секретарь Юрий Кирасир на своей странице в Facebook.

По словам Кирасира, решение было принято во вторник, 24 сентября. Он отметил, что данное событие является важным шагом на пути реабилитации экс-президента и подтверждает незаконность его политического преследования со стороны властей Украины и Евросоюза. Адвокат бывшего главы государства напомнил, что на протяжении последних пяти лет, пока украинское руководство, «фальсифицируя материалы, навязывало миф» о преступлениях Януковича, абсолютно все страны Евросоюза подтвердили отсутствие банковских счетов и других активов на имя бывшего главы государства.

Материалы по теме Праздник общей стрельбы Как прошел самый кровавый день в истории Майдана: репортаж «Ленты.ру»

Кроме того, Кирасир упомянул и дело об организации массовых убийств во время Евромайдана в 2014 году, отметив, что причастность Януковича к этим событиям так и не была доказана. Напротив, появляется все больше свидетельств о том, что к тем преступлениям были причастны лидеры протеста.

В заключение пресс-секретарь Януковича подчеркнул, что адвокаты бывшего главы государства будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех причастных к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении экс-президента.

Ранее стало известно, что Янукович готовится вернуться на родину. В настоящее время его адвокаты занимаются тем, чтобы экс-президент после своего возвращения на Украину не оказался в тюрьме.

Материалы по теме Бессмысленный и беспощадный Кому нужен украинский суд над Януковичем

Евросоюз включил Януковича и его окружение в санкционный список в 2014 году. Поводом для введения ограничений стало уголовное производство о хищении бюджетных средств, которое открыли украинские власти. Все активы соратников бывшего президента за рубежом были заморожены. Семья Януковичей обжаловала санкции, и в 2015 году Совет ЕС изменил основания для сохранения в списке фамилий фигурантов. При этом ежегодно действие ограничений продлевалось.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — в стране произошла смена власти. На Украине в отношении бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!