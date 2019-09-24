Европа сняла санкции с Януковича

Европейский суд принял решение о снятии санкций с экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил его пресс-секретарь Юрий Кирасир на своей странице в Facebook.
По словам Кирасира, решение было принято во вторник, 24 сентября. Он отметил, что данное событие является важным шагом на пути реабилитации экс-президента и подтверждает незаконность его политического преследования со стороны властей Украины и Евросоюза. Адвокат бывшего главы государства напомнил, что на протяжении последних пяти лет, пока украинское руководство, «фальсифицируя материалы, навязывало миф» о преступлениях Януковича, абсолютно все страны Евросоюза подтвердили отсутствие банковских счетов и других активов на имя бывшего главы государства.
Кроме того, Кирасир упомянул и дело об организации массовых убийств во время Евромайдана в 2014 году, отметив, что причастность Януковича к этим событиям так и не была доказана. Напротив, появляется все больше свидетельств о том, что к тем преступлениям были причастны лидеры протеста.
В заключение пресс-секретарь Януковича подчеркнул, что адвокаты бывшего главы государства будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех причастных к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении экс-президента.
Ранее стало известно, что Янукович готовится вернуться на родину. В настоящее время его адвокаты занимаются тем, чтобы экс-президент после своего возвращения на Украину не оказался в тюрьме.
Евросоюз включил Януковича и его окружение в санкционный список в 2014 году. Поводом для введения ограничений стало уголовное производство о хищении бюджетных средств, которое открыли украинские власти. Все активы соратников бывшего президента за рубежом были заморожены. Семья Януковичей обжаловала санкции, и в 2015 году Совет ЕС изменил основания для сохранения в списке фамилий фигурантов. При этом ежегодно действие ограничений продлевалось.
Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — в стране произошла смена власти. На Украине в отношении бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.