Генпрокуратура Украины остановила расследования против Порошенко

Руководители Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) запретили сотрудникам подписывать любые ходатайства по уголовным делам бывшего украинского президента Петра Порошенко. Об этом написал в своем Facebook бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

«Друзья, из недр Генеральной прокуратуры сообщают, что руководители ГПУ запретили прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко. За последнюю неделю по главному фигуранту все полностью остановилось», — заявил он.

Портнов также сообщил, что инициирует работу по отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, состоявшегося в конце июля. В разговоре с американским коллегой Зеленский назвал Рябошапку «на 100 процентов своим человеком». Позже он объяснил свои слова тем, их с Рябошапкой связывают дружеские отношения, однако это не значит, что генпрокурор выполняет все его указания.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло 14 уголовных дел против Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ГБР проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года.

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