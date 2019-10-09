Против Порошенко открыли очередное уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло еще одно уголовное производство против бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает агентство «Українські Новини» со ссылкой на источники в ГБР.

Порошенко подозревают в декларировании недостоверной информации. «Такое дело зарегистрировано», — сообщили сотрудники ГБР. При этом, как пояснили в ведомстве, уголовное дело передано для расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Производство начато по заявлению депутата Верховной Рады.

8 октября депутат от президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил в своем Telegram-канале, что против экс-президента открыто дело по факту возможного уклонения от уплаты налогов.

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4 октября сообщалось, что одним из защитников экс-президента Украины станет российский адвокат Илья Новиков. 3 октября Порошенко не явился на допрос в ГБР по делу о его отпуске на Мальдивах. В августе стало известно, что расследование касается незаконной переправки группы лиц через границу по заведомо поддельным документам в 2018 году.

Всего ГБР открыло 14 уголовных дел против Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ГБР проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года.

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