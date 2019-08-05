Против Порошенко открыли дело за поездку на Мальдивы

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело против бывшего президента страны Петра Порошенко из-за его поездки на отдых на Мальдивские острова в 2018 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Андрей Портнов, бывший советник Виктора Януковича.

Порошенко обвиняют в использовании поддельных документов для совершения этой поездки. Кроме того, в рамках дела следователи поставили цель «определить новые офшоры, собственность, активы и счета Порошенко».

«Факты, установленные в этом уголовном деле, являются не только самодостаточными для уголовного преследования фигурантов, но и вспомогательными, направленными на идентификацию их ранее неизвестных активов и раскрытие более масштабных фактов воровства и мародерства», — написал Портнов.

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В апреле сообщалось, что семья Порошенко тайно выезжает из страны под вымышленными именами. Подставные документы для главы государства изготавливала Служба безопасности Украины. Отмечалось, что за последние два года украинский лидер без официального объявления посетил Мальдивы, Испанию, Норвегию и Францию. До этого было известно, что Порошенко путешествует под именем Mr. Petro Incognito.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло 13 уголовных производств против бывшего главы государства и приближенных к нему чиновников. Пять из них инициировал Портнов. Порошенко обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также в фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

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