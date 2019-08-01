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Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

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Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к лоббистским компаниям из США для защиты от уголовного преследования на родине. Об этом сообщают «Вести Украина» со ссылкой на источники.

По данным издания, политик вылетел в Стамбул, где связался с американскими лоббистскими компаниями и попросил их о помощи. Предполагается, что он общался с BGR group, услугами которой ранее пользовались его соратники.

Порошенко осознает, что обвинения Государственного бюро расследований (ГБР) Украины могут иметь серьезные последствия, поэтому намерен ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста, считает источник.

Политолог Алексей Якубин предположил, что экс-президент может пойти по «сценарию Саакашвили» и окончательно покинуть страну. «Например, выедет на лечение или в Лондон, где закрепилась часть его окружения. Но эта модель усложняет публичную защиту бизнес-активов внутри страны, которые могут быть арестованы», — сказал Якубин.

О том, что Порошенко вместе с семьей выехал за пределы Украины, стало известно 30 июля. Источники уточняют, что политик и его семья проводят отпуск в Турции. Перед отлетом экс-президент написал заявление об отказе от предоставляемой государством охраны.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло 12 уголовных производств против бывшего главы государства и приближенных к нему чиновников. Пять из них инициировал юрист и бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. Порошенко обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также в фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

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