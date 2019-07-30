Назван пункт назначения покинувшего Украину Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко и его семья улетели из страны в Объединенные Арабские Эмираты и Германию. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

По данным издания, они добирались до места назначения двумя самолетами. Так, 28 июля бывший украинский лидер, сын Алексей и его жена Юлия, а также внучка Елизавета вылетели на чартерном рейсе из Киева в Стамбул. Через час тот же борт был отправлен в Дубай, после чего исчез из системы отслеживания.

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На другом самолете улетели жена Порошенко Марина, его дочери Евгения и Александра и сын Михаил. Они вылетели 23 июля из Киева и приземлились в Мюнхене.

Как отмечала ранее «Украинская правда», бывший президент отправился на отдых. Источники уточняют, что политик и его семья проводят отпуск в Турции. Перед отлетом экс-президент написал заявление об отказе от предоставляемой государством охраны.

В апреле сообщалось, что семья на тот момент главы государства тайно выезжает из страны под вымышленными именами. Подставные документы для главы государства изготавливала Служба безопасности Украины. Отмечалось, что за последние два года украинский лидер без официального объявления посетил Мальдивы, Испанию, Норвегию и Францию. До этого было известно, что Порошенко путешествует под именем Mr. Petro Incognito.

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