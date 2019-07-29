Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на близкие к пограничной службе источники.

Сообщается, что бывший президент отправился на отдых. О соответствующих планах сам Порошенко говорил изданию 26 июля. Источники уточняют, что политик и его семья проводят отпуск в Турции: часть его родственников улетела в Стамбул еще на прошлой неделе, а другая часть, включая самого Порошенко — 28 июля.

Кроме того, перед отлетом, как утверждают собеседники издания, экс-президент написал заявление об отказе от предоставляемой государством охраны.

27 июля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана. «Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж — через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики», — подписал фото глава государства. Впоследствии украинцев разозлила эта публикация.

В апреле, вскоре после второго тура президентских выборов Зеленский также отправлялся с детьми на двухдневный отдых в Турцию. «Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело"», — написал он. По словам политика, это были его первые выходные за четыре месяца. Сотрудник пятизвездочного отеля в районе Бодрум, где останавливался политик впоследствии рассказывал, что Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.

За ту поездку нового президента Украины также раскритиковали. В частности, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что Порошенко, членом команды которого она является, имел всего несколько выходных дней за весь срок своего пребывания у власти.

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