Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.

«Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж — через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики», — подписал фото глава государства.

Рядом с Зеленским на снимке сидит Богдан.

Ранее 27 июля сообщалось, что Зеленский прилетел в Одессу экономклассом авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Она принадлежит украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Жена президента Елена якобы отдыхала на пляже, предварительно перекрытом правоохранительными органами, писало издание «Страна.ua».

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