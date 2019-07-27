Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией

Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией. Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства.

Как отмечается в тексте, из-за отмены авиасообщения страдают в первую очередь сами украинцы, которые не могут видеться со своими семьями.

Петиция была размещена в четверг, 25 июля. На данный момент ее подписали чуть более 70 человек. При этом, чтобы документ приняли на рассмотрение, подписи под ним должны оставить не менее 25 тысяч человек за три месяца.

Ранее в июле сообщалось, что на сайте украинского президента появилась петиция, автор которой призвал Киев снять железнодорожную блокаду с Крыма. По его словам, пассажиропоток в Крым изс Украины «очень большой», поэтому желающим «добраться до своих родственников, друзей, просто-напросто к себе домой» приходится сталкиваться с множеством трудностей. В Крыму уже заявили, что готовы принимать прибывших на поездах украинских туристов.

Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. Кроме того, с 3 апреля 2019 года Украина прекратила и нерегулярное авиасообщение с Россией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!