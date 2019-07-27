Зеленского призвали прислушаться к просьбе украинцев вернуть поезда в Крым

Россия призвала Украину снять железнодорожную блокаду Крыма. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, отмена железнодорожного сообщения с полуостровом была одной из многих «необдуманных ошибок» киевской власти. Если президент Украины Владимир Зеленский поддержит эту инициативу, это станет первым шагом восстановления дружественных отношений с Россией, заявил парламетарий.

«Все это сигнал украинского народа новой власти Украины. Надеюсь, что Зеленский наконец-то повернется лицом к народу и выполнит предвыборные обещания», — подчеркнул он.

Материалы по теме Шаткий триумф Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?

Шеремет отметил, что процент украинских туристов, приезжающих в Крым, ежегодно растет, «несмотря на все искусственные препятствия киевских властей на границе». «Возобновление железнодорожного сообщения прежде всего выгодно самой Украине. Крым — это гостеприимный край и готов принимать туристов, как с ближнего, так и дальнего зарубежья», — резюмировал он.

26 июля на сайте украинского лидера появилась петиция с просьбой вернуть железнодорожное сообщение с Крымом. По словам ее автора, украинцы, по тем или иным причинам приезжающие на полуостров, сталкиваются с множеством трудностей. В Крыму заявили о готовности принимать прибывших на поездах украинских туристов.

Украина прекратила железнодорожное сообщение с Крымом в 2014 году после того, как Крым вошел в состав России по итогам референдума. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!