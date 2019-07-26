Отдых в Крыму резко подешевел

Средний чек при бронировании туров в Крым подешевел на 25 процентов, а авиабилета на полуостров — в полтора раза. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Цена путевки в Крым летом 2019 года составляет 35,1 тысячи рублей. При этом самые дешевые туры в регион обойдутся в 10-15 тысяч рублей на двоих на неделю.

Стоимость билетов на чартерные рейсы в России за прошедший год снизилась на 51 процент — до 6,9 тысячи рублей. Чартерные перелеты за рубеж подешевели за тот же период на 16 процентов — до 17,5 тысячи рублей.

Это произошло из-за увеличения числа туроператоров, предлагающих туры в Крым, а также увеличения числа чартерных рейсов.

Благодаря этому доля Крыма в структуре бронирования туров внутри России выросла с 39 до 45 процентов. Доля Краснодарского края на этом фоне сократилась с 60 до 54 процентов.

Ранее в июле пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма перечислила основные жалобы туристов, путешествующих по полуострову.

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