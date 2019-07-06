Американский журналист посоветовал съездить в Крым и попал под шквал критики

Журналист Джефф Опдайк попал под шквал критики за статью, в которой он рекомендует ехать в Крым через Россию. Об этом пишет РИА Новости.

Статья Опдайка под названием «Крым — неожиданная красота на фоне нерешенной истории» была опубликована в американском издании Los Angeles Times. В ней он рассказывает о своих впечатлениях от путешествия по полуострову, а также дает рекомендации для его посещения другим туристам.

Возмущение читателей, в частности, вызвал совет журналиста лететь в Крым через Россию. По мнению украинской части аудитории, этой рекомендацией Опдайк подталкивает людей на преступление, так как на Украине въезд на полуостров со стороны России уголовно преследуется. Сам журналист предупреждает об этом в материале, однако подчеркивает, что он ехал туда «как турист, законно, в соответствии с американским и международным законодательством».

Опдайк также выразил сожаление, что его статью восприняли с политическим контекстом. По его мнению, путешествия «должны быть выше политики», а Крым «должны увидеть больше людей с Запада, даже если кто-то из них изначально не испытывает желания подпитать экономику спорной территории своими туристическими долларами».

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей высказалось в поддержку этого решения. Украина и страны Запада считают полуостров аннексированной территорией, Москва указывает на то, что переход Крыма под ее юрисдикцию соответствовал нормам международного права.

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