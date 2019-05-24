Посетивших Крым немецких политиков обвинили в нарушении закона

Немецкие политики из правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), незаконно использовали дипломатические паспорта в ходе поездки на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), проходивший в Крыму. Об этом сообщила газета Bild.

В публичных заявлениях политики утверждали, что ездили в Крым как частные лица. Они, однако, уточнили, что не оформляли российскую визу и пользовались дипломатическими паспортами.

Как отмечает издание, это противоречит административному праву ФРГ, согласно которому обладатели диппаспортов могут использовать их исключительно для выполнения своих рабочих обязанностей, но не для частных поездок.

В феврале сообщалось, что британскому политику, пожелавшему посетить ЯМЭФ, пришлось из-за этого покинуть Либертарианскую партию, в которой он состоял.

Крым был признан территорией России по результатам мартовского референдума 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.

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