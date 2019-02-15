Британский политик захотел в Крым и был исключен из партии

Британский политик Билл Этридж покинул партию из-за намерения возглавить первую с 2014 года делегацию в Крым. Об этом «Би-Би-Си» сообщил председатель Либертарианской партии Эндрю Уизерз.

По словам Уизерза, действия Этриджа наносят репутационный ущерб партии. Он заявил, что отправил политику компромиссное соглашение, согласно которому он бы покинул фракцию к 29 марта. Политик отказался подписывать его, однако позднее подтвердил, что уйдет из партии к этой дате.

Начальник секретариата Этриджа Пол Бортвуд, который планировал войти в состав делегации, также исключен из партии.

Этридж посещал Крым и ранее: в 2018 году он прибыл на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Тогда он заявил «Комсомольской правде», что принял в нем участие, поскольку «британский народ плохо знает о том, что происходит в российском Крыму». В том же интервью он призвал британское правительство «идти к черту» и не ограничивать его в праве на поездки.

5 февраля сообщалось, что британская делегация впервые с 2014 года планирует посетить Крым. В состав делегации войдет около 15 политиков и предпринимателей, которые приедут на полуостров для участия в V ЯМЭФ. Полный состав участников делегации не назывался.

Крым был признан территорией России по результатам мартовского референдума 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.

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