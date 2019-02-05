Британская делегация посетит Крым впервые с 2014 года

Делегация из Великобритании посетит Крым в апреле 2019 года. Об этом рассказал глава полуострова Сергей Аксенов в интервью изданию «Известия».

Этот визит станет первым для британцев с момента присоединения Крыма к России в 2014 году. В состав делегации войдет около 15 политиков и предпринимателей, которые приедут на полуостров для участия в V Ялтинском международном экономическом форуме.

Члены делегации отметили, что планируют наладить связи с крымскими коллегами и обсудить реализацию совместных проектов, чтобы принять активное участие в развитии региона. Глава делегации Билл Этридж выразил надежду, что их визит поможет наладить диалог между двумя странами. Аксенов также подчеркнул, что приезд представителей Великобритании играет важную роль, учитывая напряженные отношения между Москвой и Лондоном.

Отношения между Великобританией и Россией ухудшились после того, как Лондон обвинила Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия отвергла все обвинения и приняла зеркальные меры.

Крым был признан территорией России по результатам мартовского референдума 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.

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