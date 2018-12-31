Британский посол по-русски заговорил о дружбе

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу поздравил россиян с новым годом по-русски. Видеообращение опубликовано в Twitter диппредставительства.

Дипломат заявил, что уходящий год был непростым для отношений России и Великобритании, однако о политике предпочел не говорить. Он отметил, что у двух стран много общего. В частности, он напомнил о том, что многие футбольные болельщики посетили Москву летом во время чемпионата мира. Кроме того, России и Британии удалось укрепить связи между научными и образовательными институтами.

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Бристоу подчеркнул, что посольство провело множество мероприятий, чтобы поддержать отношения между странами. Его слова сопровождались слайдам с фотографиями. «Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией строились на сотрудничестве и взаимном уважении», — сказал он. Дипломат также понадеялся, что вызовы, перед которыми стоят наши страны, превратятся в возможности для укрепления существующих связей. В частности, он упомянул, что 2019-й станет перекрестным годом музыки в России и Великобритании. В заключение посол поздравил россиян с наступающим Новым годом.

Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года, после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон возложил ответственность за произошедшее на российские спецслужбы и выслал российских дипломатов-«разведчиков». Москва все обвинения отвергла и ответила зеркальными мерами.

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