Интернет и СМИ
 
Последние новости
Пенсионерка с тяпкой защитила мужа от хулиганов и стала фигуранткой дела
Российский хоккеист попал в розыск и объяснился
Половину элитных квартир в Москве выставили на продажу тайно
Российский батюшка попросил холодильник и машину и навлек гнев прихожан
Тренер Медведевой отказался брать ответственность за будущее подопечной
Украинцев решили научить украинскому
Москву заметет 
Нападение российских футболистов на женщину попало на видео
Предсказан повтор керченского инцидента в Арктике
Новости партнеров

В Великобритании заговорили о Третьей мировой войне с Россией

Перейти в «Мою Ленту»

Конфликт между Россией и Украиной может перерасти в серьезное столкновение после инцидента в Керченском проливе и прохождения фрегата ВМФ России у берегов Крыма, пишет в субботу, 22 декабря, британская газета The Daily Express.

По мнению авторов материала, российский военный корабль явно готов к «решительным действиям». «Российский ракетный фрегат движется по направлению к Азовскому морю из Крыма в условиях напряженности во время Третьей мировой войны между Москвой и Украиной», — пишут они.

Отношения между странами находятся в крайне нестабильном состоянии после присоединения Крыма к России в 2014 году, а также событий в Донбассе, подчеркивают в издании. «Кризис рискует подтолкнуть обе страны к открытому конфликту», — говорится в материале.

21 декабря стало известно о том, что фрегат ВМФ России движется мимо берегов Крыма по направлению к Азовскому морю. Корабль был замечен в районе Феодосии (Крым) на расстоянии 1,5 морской мили от берега (примерно 2,7 километра). Сообщалось, что на его борту находился вертолет.

Конфликт в Азовском море обострился после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Пограничная служба ФСБ России задержала три корабля Военно-морских сил Украины после того, как они незаконно пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться и начали опасное маневрирование.

Москва расценила инцидент как провокацию. В Киеве задержание судов назвали «актом военной агрессии». Украинский президент Петр Порошенко ввел на территории некоторых областей страны военное положение, а также установил ограничения на въезд в страну для российских граждан.

Отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились в начале 2014 года на фоне вооруженного конфликта в Донбассе, а также вхождения Крыма в состав России. Украинские власти считают самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, контролирующие часть территорий на востоке страны, оккупированными Россией землями. Кроме того, Киев не признает законным референдум об отделении Крыма и считает полуостров аннексированным. Москва подчеркивает, что голосование прошло с соблюдением всех международных норм, и отрицает участие в конфликта в Донбассе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
World War 3: Russia moves missile warship into Azov Sea ready for showdown
Российский фрегат с «Калибрами» заметили на пути в Азовское море
Названы лучшие страны-убежища на случай Третьей мировой войны
Названо место начала Третьей мировой войны
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02 9 декабря

«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»

Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
17:1021 декабря

Названы самые популярные коты года

16:3021 декабря

В сети начался спор из-за названной в честь сбежавшего к нацистам чеченца улицы

19:3521 декабря

Мать похвасталась баснословными тратами на подарки детям и разъярила родителей

Интернет и СМИ00:0022 ноября

Фильтруй базар

Тюрьма за порно и запрет мемов. Выживать в интернете стало сложнее
16:0321 декабря

На российском телевидении принялись рассказывать о заразности рака

10:4121 декабря

Роскомнадзор проверит «Би-би-си»

18:3821 декабря

В WhatsApp появятся свои деньги

Интернет и СМИ00:0520 ноября

«Знали бы люди, что их просто используют»

На российском телевидении почуяли оттепель. На самом деле стало только хуже
11:5821 декабря

На обложку Playboy попал протестующий сосок

11:1620 декабря

Известная телеведущая отравилась плесенью и поселилась в машине

14:3021 декабря

Придуманный в 1999 году фейк о тотальном уничтожении Чечни обрел вторую жизнь

Россия
«Страна богатая, но совесть-то надо иметь»
Доедающий *** без соли дедушка из Бийска о КГБ, Ельцине и жизни в России
В России появился закон о защите животных
Теперь у них есть права. Что это означает?
«Главное, чтобы никто не слышал этих писков и визгов»
Врачей роддома обвинили в убийстве младенца ради статистики
В Москве соберут подарки для детей-сирот
В Кремле объяснили правки в стенограмме пресс-конференции Путина
«Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя»
Сочная отбивная, макарошки и *** без соли — главные цитаты 2018 года
«Рождение внука он отметил запоем»
Как взять на работу мужчину и не облажаться? Отвечает владелица бизнеса
Все материалы
Мир
На крыльях смерти
30 лет назад спецслужбы взорвали самолет с людьми. Тайна до сих пор не раскрыта
Правительство США частично прекратило работу
Американец забрался на главную рождественскую елку страны
Украина получит от США десять миллионов долларов
Мигранты попытались захватить судно в Великобритании и попались
Служители Тауэра вышли на забастовку впервые за 55 лет
Иран запустил ракеты рядом с американским авианосцем
Все материалы
Бывший СССР
«Мало не покажется»
 
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Александр ЛукашенкоЗаймутся делом
Лукашенко выбьет деньги из безработных. Они заплатят больше за газ и воду
В Киеве задумались об объявлении войны России
Коломойский предсказал возвращение Донбасса Украине и обсудил распад России
Белорусская церковь отвернулась от Константинополя и украинских раскольников
Оценены перспективы членства Украины в НАТО
Все материалы
Экономика
Новый поворот
Власти Китая решили ускорить экономику закручиванием гаек. Вышло не очень
Названы главные неудачники среди миллиардеров
Поднять целину
Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
Украине посоветовали избавиться от «Нафтогаза»
Германия покончила с углем
Услуги мобильной связи в России вырастут в цене
Названа стоимость новогоднего стола для россиян
Все материалы
Силовые структуры
Дамская масть
Эти женщины стали легендами преступного мира СССР. Их уважали воры-мужчины
Солдат неудачи
Он воевал в Донбассе, любил Гитлера и продавал наркотики. Теперь его ждет тюрьма
«Это жуткое место стоит стереть с лица Земли»
Главная тюрьма Москвы хранит кровавые тайны. Ее решили закрыть навсегда
Предполагаемый насильник дознавательницы из Уфы заговорил
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин украл новогодние подарки и раздал их детям
Российские полицейские избили подростка и его отчима-инвалида
Все материалы
Наука и техника
Со дна постучали
Подземный мир, дети-мутанты, новые органы и другие главные открытия 2018 года
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению»
Почему наши предки выжили и захватили всю планету
Живая слизь решила математическую задачу на миллиарды лет
Получена фотография гигантского озера воды на Марсе
В США заявили об успешном испытании Россией гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Китай испытал С-400
Все материалы
Спорт
Продажный хитрец
Он стал миллионером на торговле друзьями и помог Роналду спастись от налогов
Тренер Медведевой отказался брать ответственность за будущее подопечной
Российский хоккеист попал в розыск и объяснился
Британский футболист разорвал контракт с клубом через час после подписания
Нападение российских футболистов на женщину попало на видео
Лидер мирового биатлона отказался прощать россиянина
Партнерский материал
Скудетто для Криштиану
Роналду на пути к новому титулу. Сможет ли «Рома» его остановить?
Все материалы
Культура
«Нецензурная брань и непристойные изображения»
Они боролись с системой, их сажали в тюрьму. Теперь за них сражаются музеи
«Надо что-то менять в оркестре»
Олег Новиков о слиянии «Эксмо» и АСТ, смерти книжных и первом Bentley
Скоро все случится
Кино новогодних каникул: «Елки» и танки, Мэри Поппинс и менты
Синдром отмены
Посадки рэперов, запреты фильмов и фейковые изнасилования: главные скандалы года
iPhuck в лужу
Гипсовая эротика и искусственный интеллект в пелевинском проекте Богомолова
Звезда «Дэдпула» надел уродливый свитер и стал жертвой розыгрыша
Назван худший фильм года
Все материалы
Интернет и СМИ
Крики и кресты
Голый протест, эхо войны и детские слезы на лучших снимках года
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
За мем сядешь или деньги потеряешь?
 
Названы самые популярные коты года
Мать похвасталась баснословными тратами на подарки детям и разъярила родителей
На российском телевидении принялись рассказывать о заразности рака
В WhatsApp появятся свои деньги
Все материалы
Ценности
Дефилейная часть
Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру
Куда там волхвам!
Гид по подаркам: ценные вещи для дорогих людей
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
Тереза Мэй отвергла драгоценности Дональда Трампа
В России начали торговать тарелками с Путиным за 32 тысячи рублей
Неподобающее платье гостьи на свадьбе взбесило невесту
Лысая модель впервые снялась для журнала Playboy
Все материалы
Путешествия
Пингвин всегда прав
Птицы, таблетки и волны. Как россиянин съездил на каникулы в Антарктиду
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
США выдвинули России очередной ультиматум
Россия ответила на ультиматум США
Очередную туристку изнасиловали в Индии
Самолет рухнул на футбольное поле в США
Все материалы
Из жизни
Маменькины сынки
Молодежь не умеет стирать, готовить и убирать. Кто зарабатывает на этом?
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Иностранец попытался ограбить банк на пустынном полярном острове
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Мужчина поставил деньги на победу в секс-марафоне и умер
Рабочий выиграл сотни тысяч долларов и купил наркотики
Все материалы
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Не узнаю вас в гриме
Непринятые варианты дизайна известных автомобилей
Вагоновожатый
Пять вопросов к новому универсалу Kia Ceed, который теперь стал просто огромным
Установите это немедленно!
Десять современных технологий в автомобиле, которые здорово облегчают нам жизнь
Стали известны российские цены на новый Ranger Rover Evoque
Mercedes-Benz открыл дилерский центр для детей
Porsche придумала систему слежения за классическими машинами
Все материалы
Дом
Усадьба БыковоЛучше сверху
Хрущевки, дворцы и самолеты в снегу — жизнь за МКАД может быть красивой
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Танцуй отсюда
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Квартиросъемщика заперли в сундуке за долги
Половину элитных квартир в Москве выставили на продажу тайно
Российский мэр не платил за услуги ЖКХ и разгневал губернатора
Рост цен на жилье сочли невозможным
Все материалы