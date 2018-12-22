В Великобритании заговорили о Третьей мировой войне с Россией

Конфликт между Россией и Украиной может перерасти в серьезное столкновение после инцидента в Керченском проливе и прохождения фрегата ВМФ России у берегов Крыма, пишет в субботу, 22 декабря, британская газета The Daily Express.

По мнению авторов материала, российский военный корабль явно готов к «решительным действиям». «Российский ракетный фрегат движется по направлению к Азовскому морю из Крыма в условиях напряженности во время Третьей мировой войны между Москвой и Украиной», — пишут они.

Отношения между странами находятся в крайне нестабильном состоянии после присоединения Крыма к России в 2014 году, а также событий в Донбассе, подчеркивают в издании. «Кризис рискует подтолкнуть обе страны к открытому конфликту», — говорится в материале.

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21 декабря стало известно о том, что фрегат ВМФ России движется мимо берегов Крыма по направлению к Азовскому морю. Корабль был замечен в районе Феодосии (Крым) на расстоянии 1,5 морской мили от берега (примерно 2,7 километра). Сообщалось, что на его борту находился вертолет.

Конфликт в Азовском море обострился после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Пограничная служба ФСБ России задержала три корабля Военно-морских сил Украины после того, как они незаконно пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться и начали опасное маневрирование.

Москва расценила инцидент как провокацию. В Киеве задержание судов назвали «актом военной агрессии». Украинский президент Петр Порошенко ввел на территории некоторых областей страны военное положение, а также установил ограничения на въезд в страну для российских граждан.

Отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились в начале 2014 года на фоне вооруженного конфликта в Донбассе, а также вхождения Крыма в состав России. Украинские власти считают самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, контролирующие часть территорий на востоке страны, оккупированными Россией землями. Кроме того, Киев не признает законным референдум об отделении Крыма и считает полуостров аннексированным. Москва подчеркивает, что голосование прошло с соблюдением всех международных норм, и отрицает участие в конфликта в Донбассе.

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