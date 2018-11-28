Названы лучшие страны-убежища на случай Третьей мировой войны

Эксперты сервиса путешествий International SOS and Control Risks составили рейтинг стран, где будет безопаснее всего отдохнуть в случае Третьей мировой войны. Об этом сообщает Express.

На первом месте оказалось карликовое государство Лихтенштейн. Специалисты посчитали его наиболее безопасным из-за большого количества сотрудников полиции на улицах и расположения между относительно мирными странами — Австрией и Швейцарией.

Следующей отметили Гренландию, которая остается вне всяких конфликтов из-за своей удаленности. Эксперты также подчеркнули, что Гренландию можно считать идеальным убежищем в связи с низким уровнем преступности.

Также в список лучших стран-убежищ вошел Люксембург, где хорошо развиты здравоохранение и безопасность. Согласно экспертам, самое страшное преступление здесь — карманная кража.

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Помимо этого, в рейтинг вошла Исландия: в этой стране нет собственной армии и зафиксирован очень низкий уровень преступности.

В ноябре сотрудники британской ассоциации потребителей Which? составили рейтинг самых безопасных стран для путешествий. Специалисты проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем критериям: уровень преступности, угроза здоровью, вероятность теракта и стихийных бедствий. Самой безопасной страной по всем параметрам стала Исландия.

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