Названы самые частые жалобы туристов в Крыму

Пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма перечислила основные жалобы туристов, путешествующих по полуострову. Об этом сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что больше всего их разочаровывают санитарное состояние набережных и пляжей, этика и культура обслуживания, а также незаконные действия фотографов с животными. К главным проблемам отдыха в Крыму также отнесли шум в местах отдыха, ведение строительных работ в курортный сезон и размещение, не соответствующее заявленному.

С начала 2019 года на горячую линию министерства поступил 571 звонок. В 41 случае это были жалобы туристов. Однако отмечается, что они также задают вопросы о планировании отдыха, в частности о посещении достопримечательностей, доступности пляжей и транспортного обслуживания.

По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, вежливое общение с позвонившим помогает исправить ситуацию и не допустить развития негативного отношения к отдыху в Крыму.

В апреле сервис бронирования авиабилетов Biletix провел опрос среди путешественников и выяснил, какие скверные черты отличают российских туристов. Оказалось, что худшей чертой, присущей россиянам, считают пристрастие к алкоголю. На вторую позицию попали недоброжелательность и неумение улыбаться окружающим. Третье место отдали варианту «невнимательность к местным традициям и обычаям».

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