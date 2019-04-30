Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник пятизвездочного отеля в районе Бодрум, где остановился политик.

По словам собеседника агентства, в межсезонье стоимость президентской виллы составляет около 10 тысяч долларов в сутки (летом цена втрое выше).

В администрации гостиницы отказались озвучить прайс, заявив, что отдых в люксовых номерах решается с клиентами лично. «Обычные виллы стоят у нас сейчас около 15 тысяч долларов на неделю на четырех человек, стандартные — 4,5 тысячи долларов», — отметили в отделе бронирования.

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В турецких туристических агентствах пояснили, что в президентских виллах «все особое». «Там свои бассейны, особый обслуживающий персонал, клиентов там индивидуально развлекают, и могут предоставить им вообще все, что можно себе вообразить», — рассказали агентству.

26 апреля Зеленский написал в Facebook, что летит на отдых в Турцию. Он признался, что это первые выходные за четыре месяца.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. С большим преимуществом победил Зеленский, он набрал 73,22 процента голосов, Порошенко поддержали 24,45 процента избирателей. Официально итоги выборов планируется огласить 30 апреля. Срок полномочий действующего главы государства истекает в течение 30 дней после этого.

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