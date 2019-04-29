Штаб Зеленского пригрозил окружению Порошенко уголовной ответственностью

Окружение действующего украинского лидера Петра Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, могут привлечь к уголовной ответственности, заявила пресс-служба штаба победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского в Facebook.

В заявлении говорится, что окружение Порошенко не может «с достоинством принять свое поражение» и совершает недобросовестные действия. «Но ответственность неизбежна. И она уже скоро. Ведь краткосрочный и достаточно беспокойный отдых Зеленского уже завершился. Он возвращается к делам. Для некоторых они могут стать уголовными», — пишет команда победителя президентской гонки.

Кроме того, окружение действующего украинского лидера обвинили в сотрудничестве с российскими СМИ и распространении через них недостоверной информации. Отмечается, что Telegram-канал «Незыгарь» опубликовал ложную информацию о том, что Зеленский отдыхал на 40-метровой яхте украинского олигарха Игоря Коломойского и встречался с представителями помощника президента России Владиславом Сурковым и председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, в отношении которого в феврале текущего года генпрокуратура Украины возбудила дела о госизмене и сепаратизме.

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Ранее Зеленский отказался отвечать на вопросы журналистов телеканала «Россия 1», мотивируя это тем, что не хочет начинать общение с вранья.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. С большим преимуществом победил Зеленский, он набрал 73,22 процента голосов, Порошенко поддержали 24,45 процента избирателей. Официально итоги выборов планируется огласить 30 апреля. Срок полномочий действующего главы государства истекает в течение 30 дней после этого.

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