Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Семья президента Украины Петра Порошенко тайно выезжает за пределы страны под вымышленными именами. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным журналистов, подставные документы для главы государства изготавливает Служба безопасности Украины. Отмечается, что у семьи президента есть паспорта на имена Вера Лазарева (Vera Lazarieva), Иван Дехтерев (Ivan Dekhteriev), Евгения Сафонова (Evheniia Safonova), Александр Сыщиков (Oleksandr Syshchykov), Катерина Боева (Kateryna Boieva), Виталий Кокорин (Vitalii Kokorin), Елена Сенченко (Olena Senchenko) и Ольга Герасименко (Olha Herasymenko).

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В материале говорится, что количества документов хватает на «всех взрослых и няню для малышей». По информации издания, за последние два года украинский лидер без официального объявления посетил Мальвиды, Испанию, Норвегию и Францию. Ранее сообщалось, что Порошенко путешествует под именем Mr. Petro Incognito.

В начале марта бывший министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что Порошенко готовится к побегу из страны после выборов. По его словам, глава государства понимает, что не сможет выиграть выборы, поскольку на втором сроке ему придется отвечать за неудовлетворительное состояние армии, коррупцию, нарушение избирательного права и конституции государства.

Позднее депутат Верховной рады Сергей Лещенко предположил, что действующий глава государства в случае проигрыша может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию, поскольку в обществе будет огромный запрос на его наказание.

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