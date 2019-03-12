Российские СМИ соврали про бегство Порошенко от националистов

Российские средства массовой информации распространили фотографию с митинга президента Украины Петра Порошенко в Житомире с утверждением о том, что на ней изображен побег украинского лидера от членов националистической организации «Национальный корпус», пришедших на мероприятие 11 марта.

Утром 12 марта фотограф украинского информационного агентства УНИАН Леонид Шевчук опубликовал в своем Facebook пост, в котором указал на, что именно он является автором снимка, поданного российскими СМИ как побег Порошенко. «Я — автор фото с президентом, который ИДЕТ К ЛЮДЯМ! Не убегает, не уходит, а идет в толпу тысяч людей, в том числе и толпу c оппонентами. Эти фото, сделаны ДО митинга, когда Порошенко только выходит к людям», — пояснил он.

Также публикацию фото прокомментировал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. «Классический фейк, когда фото подрезаются. Надеюсь, у тех, кто его распространил, хватит смелости подать опровержение. P. S. Ни смелости, ни совести не хватит только пропагандистам из РФ и их прихвостням», — написал он в своем Facebook-аккаунте.

Как следует из данных ресурса «Яндекс.Новости», снимок Шевчука распространили RT, Ura.ru, «Царьград», Первый канал, Life, РЕН ТВ, Пятый канал, «Газета.Ru» и другие. При этом первым из российских СМИ фото с «бегством» Порошенко разместило агентство РИА Новости, сославшись на украинское издание «Страна.ua». «А после митинга Порошенко был вынужден быстро уходить с места проведения, что и запечатлено на этой фотографии», — отметили украинские журналисты. При этом их не смутило, что на представленном ими фото запечатлено светлое время суток, а на видеоролике с митинга Порошенко, размещенном на YouTube-канале «Страны.ua», выступление украинского президента заканчивается, когда наступают сумерки. На официальном канале Порошенко на YouTube опубликовано видео, на котором украинский президент прощается с жителями Житомира уже после наступления темноты.

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