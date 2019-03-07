Госдума приняла закон о фейковых новостях

Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о блокировке фейковых новостей. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает ТАСС.

Новый закон запрещает распространять в сети недостоверную информацию. Владельцам ресурсов, нарушивших это правило, грозит блокировка.

Фейковыми считаются новости, которые через искажение фактов создают угрозы обществу. Среди них в документе называются возможный вред здоровью и жизни людей, угрозы для работы важных объектов, нарушение порядка и другие.

За исполнением закона следит Генпрокуратура. После обнаружения подобной информации в интернете ее сотрудники обязаны обратиться в Роскомнадзор с требованием о блокировке сетевого ресурса.

Надзорное ведомство уведомит редакцию портала о обнаруженном нарушении. После получения письма из Роскомнадзора сотрудники обязаны немедленно удалить фейковую информацию и сообщить об этом. В случае неисполнения закона ресурс будет заблокирован.

В конце февраля из-под действия этого закона были выведены традиционные СМИ. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин. Его поправки были частично приняты.

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