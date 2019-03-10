Госдуму попросили проверить «Христос воскресе!» на предмет фейка

Редакция екатеринбургского информагентства «ТочкаНьюс» направила пресс-службе Госдумы официальный запрос с просьбой пояснить, не будет ли считаться фейковой новость с упоминанием пасхального приветствия («Христос воскресе!»). Об этом сообщается на сайте издания.

Помимо этого, в обращении на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина задаются следующие вопросы: «как по-вашему, воскрешение Христа — это фейк или реальность?», «какой штраф последует для СМИ за это дерзкое освещение очередного фейкового праздника в России или это все-таки реальность?», «лично вы сможете доказать воскрешение Христа как факт или это все-таки фейк, и как, по-вашему, освещать это событие в СМИ?»

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Главный редактор «ТочкиНьюс» Дмитрий Фоминцев, чьи слова приводятся в публикации, высказал мнение, что депутаты Госдумы «сильны в вопросах фейковых новостей и это для них само собой разумеющееся».

7 марта Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, запрещающий СМИ распространять фейковые новости, то есть недостоверную информацию. Владельцам ресурсов, нарушивших это правило, грозит блокировка. Фейковыми считаются новости, которые через искажение фактов создают угрозы обществу. Среди них в документе называются возможный вред здоровью и жизни людей, угрозы для работы важных объектов, нарушение порядка и другие.

Агентство «ТочкаНьюс» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации издания действует с февраля 2018 года.

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