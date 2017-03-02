Бывший депутат Рады рассказал о подготовке Порошенко к бегству из страны

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник утверждает, что президент Украины Петр Порошенко готовит бегство из страны. Об этом он сообщил в четверг, 2 марта, на своей странице в Facebook.

«Получил информацию от таможенников и СБУ (Службы безопасности Украины —прим. «Ленты.ру»), что в январе Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями. Оформили груз как дипломатический», — написал бывший парламентарий.

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По словам Олейника, Порошенко предпринял такие меры, чтобы потом «всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью».

В декабре 2016-го Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск Олейника о признании Майдана государственным переворотом. В ходе процесса были допрошены высшие руководители Украины, оставившие свои посты, в том числе бывший президент Виктор Янукович.

Власть на Украине сменилась насильственным путем в 2014 году. Тогда в результате Майдана (Евромайдана) — массовых протестных акций в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов из страны бежал Виктор Янукович и ряд высокопоставленных чиновников его администрации. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами Рады. Порошенко занимает пост президента страны с июня 2014 года.