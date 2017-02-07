Украинские СМИ назвали дату начала нового Майдана в Киеве

Украинскому изданию «Вести» стало известно, что на 20 февраля в Киеве назначены масштабные акции протеста. По данным ресурса, в бессрочных мероприятиях примут участие обманутые вкладчики, федерации малого бизнеса и боевики-националисты из организаций «Радикальные правые силы», УНСО (запрещена в России) и «Наждак».

«Нынешнее правительство — самое отвратительное за всю историю Украины. Если власть не пойдет 20-го на перевыборы в парламент, будут решительные действия», — пообещал лидер движения «нетерпимых гомофобов» «Наждак» Николай Дульский. Он добавил, что действующая сейчас в Верховной Раде парламентская коалиция создана силами с нулевым рейтингом и является незаконной.

Материалы по теме Больше жути Какие угрозы ждут Украину в новом году

В Федерации профсоюзов Украины журналистам рассказали, что представители организации в частном порядке также могут принять участие в акциях. «Точечно наши представители протестуют по всей стране из-за невыплаты зарплаты, например, работники завода "Авиант" готовы перекрывать проспект Победы (одна из крупнейших магистралей Киева — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнул глава федерации Михаил Волынец.

27 декабря Дорогомиловский суд Москвы признал Майдан государственным переворотом, удовлетворив соответствующий иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника. В ходе процесса были допрошены высшие руководители Украины, оставившие свои посты, в том числе бывший президент Виктор Янукович.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами Рады.