Ющенко рассказал о последствиях Майдана для его участников

Бывший президент Украины Виктор Ющенко признал, что последствия событий 2013-2014 годов оказались разными для их непосредственных участников и организаторов. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Майдан удался для тех, кто на трибуне. И Майдан, в значительной части, не удался для тех, кто стоял на площади», — сказал Ющенко.

Вместе с тем бывший глава государства охарактеризовал события зимы 2013-2014 годов как «многоголосие нации, которое всегда будет очень высоко цениться». «Мне кажется, что Майдан как явление — это знаменательное событие не только моей нации. Я думаю, этому удивляется мир, этому удивляется Европа», — отметил он.

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В начале декабря 2016 года Ющенко заявил, что в украинском обществе живет «шатун», который ослабляет страну. В ноябре глава департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Анатолий Дублик заявил, что Москва подготовила некий план «Шатун» по дестабилизации ситуации в стране.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству президента страны Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами Рады.