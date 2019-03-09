Порошенко заподозрили в желании сбежать из страны

Президент Украины Петр Порошенко готовится к побегу из страны после выборов. К такому выводу пришел бывший министр экономики страны Владимир Лановой в статье для издания «Главред».

По его словам, глава государства понимает, что не сможет выиграть выборы, поскольку на втором сроке ему придется отвечать за неудовлетворительное состояние армии, коррупцию, нарушение избирательного права и конституции государства.

На возможность побега из Украины якобы говорят его желание продать «Ленинскую кузницу» (актив киевского судостроительного завода, принадлежащий Порошенко, также известный как «Кузница на Рыбальском», — прим. «Ленты.ру»), а также декларирование доходов, возросших за год в 82 раза, пишет Лановой.

Кроме того, бывший министр выразил уверенность, что глава государства намеренно затягивает боевые действия в Донбассе. По его мнению, Порошенко получает от этого выгоду благодаря хищениям из оборонного бюджета. Лановой утверждает, что глава государства заключает контракты с определенными предприятиями, от которых он получает прибыль.

В конце февраля проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины.

Предыдущий глава Украины Виктор Янукович был свергнут с поста президента Украины в результате массовых акций протеста, которые происходили в Киеве и других городах страны с ноября 2013-го по февраль 2014 года. В конце февраля экс-президент был вывезен в Россию.

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