Януковича признали виновным в госизмене

Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене. Об этом сообщают РИА Новости.

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«Вина обвиняемого в совершении преступлений доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», — заявил судья.

Януковича обвиняли в госизмене, пособничестве в изменении границы страны и ведении войны. Сам бывший президент категорически отрицает свою вину. Наказание будет объявлено позже. Приговор выносится заочно, так как с 2014 года Янукович находится в России и ни разу не посетил заседания суда.

Суд начал рассмотрение дела о госизмене в конце июня 2017 года. Януковичу инкриминировали часть 1 статьи 111 («Государственная измена»), часть 3 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), часть 2 статьи 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») и часть 5 статьи 27 («Виды соучастников») Уголовного кодекса Украины. По совокупности обвинений, государственные обвинители запросили для Януковича 15 лет тюрьмы.

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