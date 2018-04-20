Янукович написал открытое письмо властям Украины

Бывший президент Украины Виктор Янукович написал открытое письмо к украинским властям. Текст послания в своем Facebook опубликовал пресс-секретарь старшего сына экс-президента Александра Юрий Кирасир.

В письме Янукович назвал незаконным решение Оболонского суда Киева, который завершил судебные слушания и объявил о переходе к дебатам по делу о государственной измене экс-президента Украины. По его мнению, «суд очень спешит, потому что правда, сказанная свидетелями по делу, может сильно повлиять на результаты досрочных парламентских выборов, на которых [президент Украины Петр] Порошенко и его окружение мечтают назначить себя победителями».

Янукович утверждает, что «нынешний режим держится на лживых историях и мифах о "мирном Майдане", о "кровавом диктаторе" и "сепаратистах Донбасса"». Правда, по его мнению, заключается в том, что «ради собственной власти эти преступники сначала сами расстреляли Небесную сотню, потом избавились от ненужного им Крыма, а затем пролили кровь тысяч украинцев на Донбассе — регионе, который не признал их».

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«Власть судит не меня — она показательно судит миллионы украинцев, которые за меня голосовали. Она судит тех, кто был против Майдана. Тех, кто не согласился с государственным переворотом. (...) Происходящее в стране — агония нынешнего режима. Это их животный страх скорого краха. Они понимают, что, потеряв власть, они предстанут не перед судом, а перед гневом украинского народа», — заключил бывший президент Украины.

О завершении судебного следствия и переходе к дебатам по делу по госизмене Януковича судья Оболонского суда Киева объявил 19 апреля. Судья Владислав Девятко отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов экс-президента о допросе свидетелей, которые находятся за пределами Украины. Среди них — бывший министр МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и другие. Защитники Януковича в знак протеста покинули судебное заседание, дебаты были назначены на 3-4 мая.

Судебный процесс по делу начался в мае 2017 года. Януковичу инкриминируются часть 1 статьи 111 («Государственная измена»), часть 3 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), часть 2 статьи 437 («Ведение агрессивных военных действий») и часть 5 статьи 27 (о видах соучастников) Уголовного кодекса Украины.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. На Украине в отношении бывшего лидера возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

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