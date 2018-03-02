Опубликовано обращение Януковича к Путину о вводе российских войск на Украину

Агентство УНИАН опубликовало фотографии текста обращения бывшего президента Украины Виктора Януковича к российскому лидеру Владимиру Путину, которое было направлено президенту РФ 1 марта 2014 года.

Фото: УНИАН 1 /5

В обращении Янукович сообщил об антиконституционном вооруженном государственном перевороте в стране и расколе украинского общества.

«Как официально избранный президент Украины, заявляю — события на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия. Жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, — под угрозой. Под влиянием западных стран происходит открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам. В этой связи обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины», — говорится в заявлении.

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В марте 2017 года официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что Янукович обращался к Москве с просьбой ввести войска на территорию соседнего государства. Ранее в том же месяце пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не регистрировалось письмо подобного содержания от Януковича. Украинская Генпрокуратура рассматривает письмо как неопровержимое документальное доказательство государственной измены политика.

Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. В его отношении на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.

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