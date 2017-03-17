МИД объяснил путаницу с просьбой Януковича ввести российские войска на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович действительно обращался к российскому руководству с просьбой ввести войска на территорию соседнего государства, однако сделал это через заявление, а не письмом. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это не письмо. Это заявление Януковича. Он никогда не отрицал, что его подписывал», — подчеркнула она.

Захарова подтвердила, что именно это заявление было процитировано в 2014 году в Совете Безопасности ООН тогдашним постпредом России при организации Виталием Чуркиным. «Также заявление было распространено в качестве документа СБ — обычная практика доведения до членов совета актуальных материалов. Технология отправки указаний российским представителям за рубежом — это вопрос внутреннего согласования», — добавила представитель МИД.

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16 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не регистрировалось письмо подобного содержания от Януковича. На просьбу прокомментировать упоминания о наличии такого письма российским представителем в Совбезе Песков сказал, что не знает этого.

Фотографии обращения бывшего украинского президента к российскому лидеру Владимиру Путину, датированного мартом 2014 года, были опубликованы в СМИ в январе. В документе, озаглавленном как «Заявление», политик просил ввести войска на территорию страны «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

Обращение аналогичного содержания было зачитано и продемонстрировано 4 марта 2014-го на экстренном заседании СБ ООН, созванном по инициативе Москвы. Однако тогда сообщавшие об этом СМИ называли его письмом.