В Киеве заявили о признании ООН документом послание Януковича Путину

ООН признала официальным документом фотокопию послания бывшего украинского лидера Виктора Януковича президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска на Украину. Об этом рассказал бывший советник постоянного представителя Украины при ООН Дмитрий Кушнерук на заседании Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело о государственной измене Януковича, сообщает издание «Гордон».

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«3 марта 2014 года на заседании Совета Безопасности ООН [бывший постоянный представитель России при организации Виталий] Чуркин зачитал и продемонстрировал письмо, подписанное Януковичем, где он обращается к Путину с просьбой использовать войска России на Украине. После завершения заседания письмо разослали всем как официальный документ ООН. Сначала был получен текст без подписи. На это обратили внимание в ООН, потому что на заседании был продемонстрирован текст с подписью, на видео нельзя разобрать текст, но подпись там есть. Потом уже получили от России копию с подписью. Юридически официальным документом ООН признано письмо с подписью Януковича», — заявил он.

В марте 2017 года официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что Янукович действительно обращался к российскому руководству с просьбой ввести войска на территорию соседнего государства, однако сделал это через заявление, а не письмом. Ранее в том же месяце пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не регистрировалось письмо подобного содержания от Януковича.

Фотографии обращения бывшего украинского лидера, датированного мартом 2014 года, были опубликованы в украинских СМИ в январе 2017 года. В представленном документе политик просил ввести войска на территорию страны «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины». Отмечалось, что письмо находится в материалах дела в отношении Януковича о государственной измене с ноября 2016 года. Украинская Генпрокуратура рассматривает письмо как неопровержимое документальное доказательство государственной измены политика. Сам бывший президент Украины утверждал, что направил Путину не письмо, а заявление, в котором «не просил вводить войска на Украину».

Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. В его отношении на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.

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