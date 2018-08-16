Украинские прокуроры пообещали Януковичу божью кару

Во время судебного заседания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, прокуроры потребовали для беглого правителя 15 лет тюрьмы и пригрозили ему божьей карой. Текст выступления опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

Она написала, что присутствующие в зале не смогли четко прослушать выступление прокуроров, поскольку их, якобы, постоянно перебивали и перекрикивали адвокаты Януковича. По этой причине Сарган решила опубликовать полный текст выступления в социальной сети.

«Бог каждому дает свой шанс. Сделать мир вокруг себя красивее, людей рядом — счастливее. Такой шанс получил и он — сделать Украину сильной и процветающей, а 45 миллионов граждан —успешными», — начали свое выступление прокуроры. Они заявили, что Януковичу поверили представители разных профессий и регионов, а он их предал.

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«Искалеченные судьбы, разведенные семьи, оставленные дома — вот такая горькая цена измены одного человека, у которого был шанс .... История расставит все точки над «i» о роли государственного изменника Януковича. Осудит Януковича и Бог, и люди», — заявили прокуроры.

Бывшему президенту выдвинули обвинения в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и развязывание войны. По совокупности обвинений, государственные обвинители запросили для Януковича 15 лет тюрьмы.

Перед началом заседания произошла потасовка. Полиция отказывалась пропустить в зал суда адвокатов Виктора Януковича.

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