Адвокаты Януковича в суде подрались с полицией

Во время слушания дела бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском суде Киева его адвокаты устроили потасовку с полицией. Об этом сообщает телеканал «112.Украина».

Конфликт спровоцировал недопуск платных адвокатов экс-президента на заседание суда. Полиция отказывалась пропустить Виталия Сердюка и его коллег из частной адвокатской фирмы Aver Lex, что и привело к потасовке. Нанятые адвокаты Януковича также выступили против участия в суде государственного защитника Юрия Ряболова.

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Стражи порядка возлагают всю вину на частных адвокатов Януковича. «К сожалению, сложилась ситуация, когда якобы адвокаты подсудимого Януковича блокировали доступ в зал судебного заседания для адвоката, назначенного судом. То есть прибегли к незаконным действиям, к препятствованию осуществления правосудия. Судом было вынесено соответствующее определение об обеспечении доступа адвокату, что и было выполнено. Мы выполнили определение суда, будем выполнять и дальше», — заявил начальник Оболонского отделения полиции Михаил Никонов,

Виталий Сердюк обещает подать заявление в полицию на действия охраны суда.

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. В результате государственного переворота в феврале 2014 года, он был свергнут и покинул страну. На родине его судят за создание преступной организации, злоупотребление властью и госизмену.

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