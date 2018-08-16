Адвокаты Януковича в суде подрались с полицией

Во время слушания дела бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском суде Киева его адвокаты устроили потасовку с полицией. Об этом сообщает телеканал «112.Украина».
Конфликт спровоцировал недопуск платных адвокатов экс-президента на заседание суда. Полиция отказывалась пропустить Виталия Сердюка и его коллег из частной адвокатской фирмы Aver Lex, что и привело к потасовке. Нанятые адвокаты Януковича также выступили против участия в суде государственного защитника Юрия Ряболова.
Стражи порядка возлагают всю вину на частных адвокатов Януковича. «К сожалению, сложилась ситуация, когда якобы адвокаты подсудимого Януковича блокировали доступ в зал судебного заседания для адвоката, назначенного судом. То есть прибегли к незаконным действиям, к препятствованию осуществления правосудия. Судом было вынесено соответствующее определение об обеспечении доступа адвокату, что и было выполнено. Мы выполнили определение суда, будем выполнять и дальше», — заявил начальник Оболонского отделения полиции Михаил Никонов,
Виталий Сердюк обещает подать заявление в полицию на действия охраны суда.
Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. В результате государственного переворота в феврале 2014 года, он был свергнут и покинул страну. На родине его судят за создание преступной организации, злоупотребление властью и госизмену.