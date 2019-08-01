Порошенко отказался каяться перед журналистами

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что за годы его руководства государством у него были ошибки, за которые он может покаяться, однако ему есть чем гордиться. Об этом политик заявил в интервью «Украинской правде».

«Я полагаю, что нам рановато говорить об этом. Если мы должны говорить о раскаянии, то я точно буду каяться. Но не журналистам. Я должен был признать целый ряд ошибок, я говорю, что у меня, к сожалению, есть за что просить прощения у Господа», — сообщил он.

На вопрос об оценке своего президентства Порошенко ответил, что в том, кто виноват, а кто не виноват, даст оценку история и народ.

По его словам, успехов за эти годы было значительно больше, чем неудач, в частности, не было коррупции. При этом Порошенко отметил, что и сам кардинально изменился за эти пять лет — стал сильнее, опытнее, мудрее и «очень постарел».

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло 13 уголовных производств против бывшего главы государства и приближенных к нему чиновников. Пять из них инициировал юрист Андрей Портнов. Порошенко обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также в фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

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