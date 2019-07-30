Глава МВД Украины отказался «кончать по беспределу» «лжеца» Порошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего президента Петра Порошенко во вранье. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом, не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину! Увы, для Порошенко лгать — как дышать, и поэтому он проигрывает», — написал Аваков.

Министр также обвинил бывшего президента в том, что он «задушил робкие ростки надежд в 2014-м». Также он считает, что жизненный интерес всех украинцев от простого человека до олигарха — желать успеха новому главе государства Владимиру Зеленскому.

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В то же время Аваков считает, что наказывать Порошенко необходимо в рамках законодательного поля. «По беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым — важно. А вот то, за что заслужил отвечать, — пусть отвечает. Не жалко», — подытожил министр.

Ранее Порошенко на вопрос журналистов о том, устраивает ли его результат парламентских выборов, ответил, что против его политической силы велась «работа организованных групп», и в том числе ей препятствовали сотрудники полиции.

Внеочередные выборы в парламент Украины состоялись 21 июля. Партия Порошенко «Европейская солидарность» заняла четвертое место с результатом в 8,12 процента голосов. Соцопросы показывали, что Порошенко является одним из лидером антипатий украинцев среди политиков.

Официально результаты выборов в Раду будут объявлены 5 августа.

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