Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в еабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

По его словам, формально в парламенте уже есть коалиция, и это монобольшинство президентской партии. Сотрудничество с партией музыканта Святослава Вакарчука «Голос» возможно, однако это будет зависеть от их позиции и пожеланий. Постов в правительстве сторонники Вакарчука в любом случае не получат.

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«Нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю», — сказал Герус.

По словам Зеленского, предложение Вакарчуку было сделано еще в начале президентской кампании. Готовность к переговорам подтверждал и сам Вакарчук.

Стремление к сотрудничеству с «Голосом» выражала также политическая сила бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». «Мы готовы как к стратегическому, так и к ситуативному сотрудничеству со всеми, кто поддерживает курс на полноправное членство в Европейском союзе и НАТО», — уточнил Порошенко. С Вакарчуком он планировал сотрудничать для «недопущения российского реванша».

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