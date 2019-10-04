Защитником Порошенко станет адвокат из Москвы

Российский адвокат Илья Новиков станет одним из защитников бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская справедливость» Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте политической силы.

Новиков будет защищать экс-президента по ряду открытых против Порошенко уголовных дел на Украине. «Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований (ГБР) обратиться за правовой помощью... к стране-агрессору, в частности, в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года», — говорится в сообщении.

В партии отмечают, что привлечение Новикова абсолютно целесообразно, поскольку производство по делу о «керченском инциденте» было начало по заявлению Андрея Портнова, экс-заместителя главы администрации Виктора Януковича. В сообщении уточняется, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую деятельность на Украине. В «Европейской солидарности» отмечают, что он и ранее отстаивал интересы украинцев и продолжает их защищать. «В частности, в прошлом месяце он был адвокатом наших моряков», — заявили в партии.

Материалы по теме Труба зовет Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США

3 октября Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины по делу о его отпуске на Мальдивах. По словам представителя ведомства Анжелики Ивановой, расследование касается незаконной переправки группы лиц через границу по заведомо поддельным паспортам.

Всего ГБР расследует 12 уголовных дел против Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ГБР проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года. По всем уголовным делам бывший президент Украины проходит в качестве свидетеля.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!