Порошенко уклонился от допроса на детекторе лжи

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения допроса с использованием полиграфа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников учреждения.

Адвокат прежнего главы государства Игорь Головань отметил, что Порошенко не получал официальных уведомлений о проведении каких-либо следственных действий, назначенных на 1 октября. По его словам, у следователей была возможность вручить повестку бывшему президенту во время прошлого допроса, который состоялся 13 сентября.

Разрешение на проверку Порошенко с применением детектора лжи было выдано Государственному бюро расследований Украины (ГБР) Печерским районным судом Киева в августе. Оно связано с расследованием по делу о вероятном уклонении экс-президента от уплаты налогов при сделках с телеканалом «Прямой».

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6 сентября Порошенко не явился на допрос в ГБР по делу о возможном вмешательстве в деятельность судей Окружного административного суда Киева. 3 сентября он также должен был явиться в ГБР, однако вместо него пришел его адвокат, который объяснил отсутствие политика тем, что он теперь является народным депутатом Украины и работает в сессионном зале.

ГБР расследует 13 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Экс-президент по всем уголовным делам проходит в качестве свидетеля.

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