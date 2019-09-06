Экс-президент Украины Петр Порошенко снова прогулял допрос в Государственном бюро расследований (ГБР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ведомства Роман Труба.

По его словам, допрос должен был проходить по делу о возможном вмешательстве в деятельность судей Окружного административного суда Киева. Повестка на допрос, как уточняет Труба, была передана через аппарат Верховной Рады.

Комментируя неявку экс-президента, Труба отметил, что игнорирование повесток на допрос с использованием сомнительных причин — не очень эффективный сценарий для человека, «которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту». Он также напомнил, что после снятия депутатской неприкосновенности в 2020 году Порошенко все равно придется явиться на допрос.

Материалы по теме Труба зовет Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США

Порошенко неоднократно игнорировал повестки следователей с приглашением на допрос. Последний раз экс-президент должен был прийти в ГБР 3 сентября, однако вместо него пришел его адвокат, который объяснил отсутствие своего подзащитного тем, что Порошенко теперь является народным депутатом Украины и работает в сессионном зале.

17 июля Порошенко не явился на допрос в ГБР по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском», в рамках которого он проходит как свидетель. Адвокат бывшего главы государства объяснил это тем, что Порошенко не получил повестку.

Против бывшего президента и его окружения в настоящее время расследуется 12 дел. Порошенко подозревают в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов и других преступлениях.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!