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Порошенко снова прогулял допрос и оправдался депутатским статусом

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Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко снова прогулял допрос в Государственном бюро расследований (ГБР). Об этом сообщил глава ведомства Роман Труба в своем Telegram-канале.

По словам Трубы, вместо бывшего гаранта конституции в ГБР пришел его адвокат, который объяснил отсутствие своего подзащитного тем, что Порошенко теперь является народным депутатом Украины и работает в сессионном зале. Глава ведомства считает, что подобная аргументация для пропуска допросов теперь будет использоваться на регулярной основе.

Хотя действующее законодательство не позволяет силовикам принудительно доставить Порошенко для дачи показаний, Труба отмечает, что принятый законопроект об отмене депутатской неприкосновенности позволит экс-президенту пользоваться этой возможностью лишь четыре месяца. Он также пообещал направить Порошенко повторную повестку на допрос.

Допрос Порошенко должен был состояться 3 сентября в 14:00. Ни силовики, ни представители экс-президента не сообщали, по какому именно делу будут допрашивать бывшего главу государства.

Утром 3 сентября Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

17 июля Порошенко также не явился на допрос в ГБР по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском», в рамках которого он проходит как свидетель. Адвокат бывшего главы государства объяснил это тем, что Порошенко не получил соответствующую повестку. Руководитель ГБР, в свою очередь, не исключил силовой привод бывшего президента в ведомство в случае его повторной неявки на допрос. После этого бывший гарант конституции изменил свое отношение к повесткам.

Последний раз его допрашивали 12 августа по уголовному делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой». Вскоре в Государственном бюро расследований Украины заявили, что суд разрешил допросить экс-главу государства на полиграфе, но тот отказался, сообщив, что не доверяет ведомству и согласился пройти детектор лжи в прямом эфире.

Всего против бывшего президента и его окружения расследуется 12 дел. Порошенко подозревают в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов и по другим статьям.

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